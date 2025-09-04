Из них решили 95%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 160 тыс. запросов поступило за два года в дальневосточные филиалы фонда "Защитники Отечества", 95% из них решены. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

"За два года в 11 дальневосточных филиалов поступило более 160 000 запросов, из них 95% решены. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке глав регионов, а также эффективной работе межведомственных комиссий - они помогают детально прорабатывать конкретные вопросы защитников, которые их волнуют", - написала она в телеграм-канале по итогам рабочей встречи с главами регионов Дальневосточного федерального округа.

Цивилева добавила, что одной из важнейших тем сегодня является предстоящее внедрение единого стандарта помощи участникам СВО во всех регионах РФ. "Ранее такое поручение дал президент России. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда статус участника СВО влияет на оказание мер поддержки даже внутри одного региона. Об этом говорят сами ветераны спецоперации, которые обращаются в фонд, - в своей работе мы опираемся на обратную связь от защитников и их близких. Устранить неравенство для разных категорий участников СВО - одна из задач, которую решает базовый стандарт", - отметила она.