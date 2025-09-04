Петербург представит свои туристские возможности на выставке в Индии

В 2025 году в выставке примут участие более 800 экспонентов из 20 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург представит свой туристский потенциал на крупной международной выставке BLTM (Business + Leisure Travel and MICE), которая пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября, сообщил городской комитет по развитию туризма. На объединенном стенде свои предложения презентуют отели и другие представители сферы гостеприимства.

"В этот раз общая площадь экспозиции Северной столицы составит 36 кв. м. <…> В рамках участия Санкт-Петербурга в BLTM пройдет фотовыставка, демонстрирующая классические достопримечательности и новые точки притяжения нашего города. Планируются деловые встречи с ключевыми представителями сферы туризма и гостеприимства. Это поможет расширить профессиональные связи и повысить имидж города на Неве как делового центра", - отметили в комитете.

По данным организаторов, в этом году в выставке в Индии примут участие более 800 экспонентов из 20 стран. На форуме в рамках BLTM состоятся панельные дискуссии под руководством экспертов от ведущих организаций индустрии, а также мастер-классы и сессии. Темы обсуждений будут охватывать тенденции в сфере MICE, вызовы глобального делового туризма и инновации в организации мероприятий.

Индия входит в первую пятерку стран, откуда в Петербург приезжает наибольшее число туристов. Гостей из этого государства привлекает событийный, деловой и свадебный туризм, отмечали ранее в комитете. Индия входит в число приоритетных направлений для продвижения туристского потенциала России, в том числе Петербурга.