Никита Садилов поблагодарил центр "Воин" за то, что он предоставил возможность побывать на крупном мероприятии - "Лидерский десант"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Курсант центра "Воин" Никита Садилов из Хабаровского края рассказал ТАСС, что президент России Владимир Путин на встрече во Владивостоке пожелал ему удачи в осуществлении мечты - поступлении в академию Федеральной службы безопасности России.

"Я благодарен центру "Воин" за то, что он предоставил мне возможность побывать на таком крупном мероприятии - "Лидерский десант" (программа для лучших курсантов центра "Воин", - прим. ТАСС). Здесь я смог получить незабываемый опыт, который буду передавать. И за встречу с нашим верховным главнокомандующим, который передал мне напутственные слова и [пожелал] удачи при поступлении в мою мечту - академию Федеральной службы безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во Владивостоке встретился с воспитанниками центра "Воин". Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.