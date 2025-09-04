Росгидромет: обмеление Каспийского моря будет продолжаться еще три-пять лет

Изменение климата наблюдается не только в прикаспийском регионе, но и на других территориях планеты, отметил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Падение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться еще ближайшие три-пять лет. Об этом сообщил журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в рамках сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

"За последние десять лет Каспийское море потеряло свой уровень до двух метров. <…> По расчетам наших климатологов, [падение уровня] будет продолжаться как минимум еще 3-5 лет. Безусловно, это достаточно критическое явление для региона", - сказал он.

На данный момент неизвестно, что будет с Каспийским морем через три-пять лет, будет ли подъем уровня воды, как это происходило ранее. Ученые Росгидромета, а также специалисты из других прикаспийских стран занимаются изучением климата, создают климатические модели, чтобы понять, как долго будет продолжаться процесс обмеления, какие выводы придется из этого сделать для устойчивого развития экономики прикаспийских стран.

"Если проследить историю, это были и подъемы, и снижения. Сейчас мы находимся на критически низкой отметке. <…> Мы видим изменение климата не только в прикаспийском регионе, мы видим и на других территориях нашей планеты. В частности, я говорю про Северное полушарие, где увеличивается число опасных гидрометеорологических явлений, которые наносят вред и урон экономике, жизни и здоровью граждан разных стран", - отметил Шумаков.

Сессия Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) проходит 4-5 сентября. Участие в ней принимают представители национальных гидрометеорологических служб Азербайджана, Ирана, Казахстана, Российской Федерации и Туркмении. Эксперты представят доклады делегаций о состоянии и перспективах развития национальной деятельности в области гидрометеорологии Каспийского моря.