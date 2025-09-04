На форуме "Облачные города" вручат Премию городских инноваций БРИКС

Мероприятие пройдет в Московском концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премию городских инноваций БРИКС вручат на форуме "Облачные города", который пройдет в столице 17-18 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Мостуризма.

"Одним из центральных событий станет церемония вручения Премии городских инноваций БРИКС. В деловой программе запланировано свыше 50 сессий. Так, 17 сентября обсудят цифровые экосистемы, транспортные сервисы, возможности применения нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, компетенции профессий будущего и экспортный потенциал отечественных разработок", - говорится в сообщении.

Третий "Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" пройдет в Московском концертном зале "Зарядье". Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, к нему присоединятся управленцы, представители ведущих компаний, урбанисты и ученые более чем из 35 государств. В их числе - Китай, Индия Бразилия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика.

"Предыдущие форумы объединили больше 18 тыс. участников. Делегации из разных стран встречаются в Москве, чтобы укрепить партнерские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов. Ключевая тема этого года - "Роботизированные технологии и искусственный интеллект", - цитирует Сергунину пресс-служба.

Отмечается, что 17 сентября гостям также представят концепцию WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient) - идею сбалансированного развития гостеприимного, интеллектуального, устойчивого и эффективного мегаполиса. А на 18 сентября намечены сессии, посвященные использованию ИИ-систем в промышленности, умному транспорту, технопаркам, а еще сферам, где активнее всего внедряются современные роботизированные решения.