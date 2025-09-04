Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену

БАРНАУЛ, 4 сентября /ТАСС/. Трехэтажную поликлинику стоимостью более 600 млн рублей открыли в Ребрихинском районе Алтайского края. Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену и будет обслуживать около 18 тыс. жителей региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"Чтобы реализовать этот проект, пришлось приложить большое количество усилий и строителям, и медикам, и органам власти как на муниципальном, так и на краевом уровне. В итоге получилось современное медицинское учреждение, а объем возможностей для исследований и обследований значительно расширился", - сообщил он. В учреждении будут работать терапевты, хирурги, врачи лучевой диагностики и реабилитации, стоматологи.

Строительство поликлиники завершилось в июне, большую часть затрат покрыли за счет федерального бюджета. Параллельно с возведением медучреждения провели масштабную модернизацию котельной и частично обновили водопроводную сеть.

Губернатор подчеркнул, что открытие поликлиники в Ребрихе - лишь часть масштабной программы модернизации медицинской сферы края. "Безусловно, продолжим обновление системы здравоохранения края. Это касается как строительства амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), так и более крупных медицинских учреждений", - сказал он. В конце августа уже заработали ФАПы в селе Клепечиха Поспелихинского района и в Саратовке Рубцовского района. До конца года медики начнут прием пациентов еще в 26 фельдшерско-акушерских пунктах и трех амбулаториях.

В текущем году на развитие медицинских объектов в регионе выделено 6,1 млрд рублей. Треть от этой суммы поступила из федерального бюджета, включая финансирование по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в крае также ведется строительство поликлиник при Смоленской, Зональной и Алейской центральных районных больницах, а также новых медицинских учреждений в Барнауле, Камне-на-Оби и Мамонтове.