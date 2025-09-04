Стратегической задачей университета является подготовка нового поколения молодых исследователей и предпринимателей, отметил директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов

СИРИУС /федеральная территория/, 4 сентября. /ТАСС/. Первый в России выездной патентный офис появился в научно-технологическом университете "Сириус", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Новое представительство Федерального института промышленной собственности (ФИПС, входит в структуру Роспатента) будет оказывать помощь в патентовании российских технологий студентам, молодым ученым и компаниям-резидентам федеральной территории.

"Стратегической задачей университета "Сириус" является подготовка нового поколения молодых исследователей и предпринимателей, способных дать ответ на "большие" вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития России. Чтобы обеспечить лидерство нашей страны в этих приоритетных направлениях "Сириус" создает уникальную среду: экспериментальный правовой режим, передовые лаборатории и научные центры мирового уровня, привлекая ведущих ученых и экспертов к разработке инновационной продукции и технологий. Но недостаточно сделать открытие, его нужно грамотно защитить. Вопросы управления интеллектуальной собственностью и патентного анализа конкурентных технологий имеют колоссальное значение для их успешной коммерциализации. Студенты, научные команды университета, резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус" смогут напрямую обращаться к экспертам офиса и получать своевременную помощь для защиты интеллектуальной собственности", - рассказал директор научного центра трансляционной медицины, председатель Ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

Открытие офиса в "Сириусе" позволит оперативно оказывать адресную помощь в патентовании российских технологий. Эксперты ФИПС будут проводить консультации по вопросам оформления патентных прав: как правильно составить и подать заявку в Роспатент, какие пошлины подлежат уплате, как вести переписку с заявителем. Также сотрудники покажут, как можно определить, является ли разработка или ее элемент объектом прав третьих лиц.

Кроме того, патентный офис будет организовывать мастер-классы и тренинги о современных тенденциях в области интеллектуальной собственности, а также о процессе патентования и защиты прав на изобретения.

Как подчеркнул начальниц центра ФИПС на федеральной территории Сириус Александр Вислый, в дальнейшем рассматривается возможность расширять опыт "Сириуса" и ФИПС на другие регионы и организации.

"Сириус" и Роспатент

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.

Федеральной службе по интеллектуальной собственности в сентябре 2025 года исполняется 70 лет. Работа ведомства направлена на обеспечение охраны интеллектуальныхправ инноваторов и предпринимателей, повышение эффективности использования нематериальных активов и содействие технологическому лидерству России. ТАСС - Генеральное информационное агентство 70-летия Роспатента.