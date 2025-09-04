Путину рассказали про "полный кринж" и "чилловую катку"

Президенту показали композицию, которая в том числе учит, как донести одну и ту же мысль на разных стилях языка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину во Владивостоке преподали урок по молодежному сленгу. Среди терминов оказались "полный книнж" и "чилловая катка".

Во время посещения владивостокского филиала национального центра "Россия" Путину показали интерактивную экспозицию "Уникальный русский язык". В том числе она учит, как донести одну и ту же мысль на разных стилях языка.

Нейтральная фраза "возможно, это будет легкая игра" на сленге стала звучать так: "Возможно, это будет чилловая катка". А предложение "ребята, эти проблемы - полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы - полный кринж". Для каждого случая предлагается еще и вариант с "высоким штилем". На нем последняя фраза стала такой: "Друзья, эти неурядицы - совершенный вздор".