УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Рост конкуренции между муниципалитетами возможен за счет введения рейтинга муниципалитетов разных регионов России. Такое предложение на сессии инвестиционного форума "Зауралье" озвучил замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Михаил Изотов.

"Может коллеги с Агентства стратегических инициатив поддержат нас - внутри республики мы рейтингуем муниципалитеты по трем основным категориям, но варимся в собственном соку, то есть муниципалитеты конкурируют только между собой. Я думаю, было бы интересно конкурировать с муниципалитетами других регионов России. Это могло бы дать дополнительный стимул развития каждого муниципалитета в целом по стране", - сказал Изотов.

Рейтинг муниципалитетов в регионе составляется на основе муниципального инвестиционного стандарта, который содержит методические рекомендации по привлечению инвесторов и алгоритм работы с предпринимательским сообществом. Документ включает и оценку эффективности деятельности администраций муниципальных образований, которую проводят по 84 показателям.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября, в этом году его девиз - "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.