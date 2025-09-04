Олимпиада ежегодно проводится Инжиниринговым дивизионом "Росатома" совместно с АНО "Энергия Будущего" в партнерстве с Русским домом в Ченнаи, НИЯУ МИФИ и Центром науки и технологии штата Тамилнад

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 12,6 тыс. индийских школьников и студентов из штата Тамилнад приняли участие в олимпиаде Росатома "Точная энергия". Об этом сообщил ТАСС директор Русского дома в Ченнаи Александр Додонов.

"Уже пятый год олимпиада по математике, химии и физике успешно проводится в штате Тамилнад, где при поддержке России идет строительство крупнейшей атомной электростанции Индии - АЭС "Куданкулам", - сказал он.

По словам Додонова, олимпиада ежегодно проводится Инжиниринговым дивизионом "Росатома" совместно с АНО "Энергия Будущего" в партнерстве с Русским домом в Ченнаи, НИЯУ МИФИ и Центром науки и технологии штата Тамилнад.

"Этот уникальный проект мотивирует индийскую молодежь к изучению технических научных дисциплин, важных для специализации в ядерной энергетике, а также способствует выявлению и поощрению талантливых студентов", - отметил Додонов.

"В этом году в олимпиаде пробовали свои силы ребята из 90 учебных заведений из 10 городов штата. Благодаря энтузиазму местных школ и университетов интерес к российским образовательным инициативам постоянно растет, и с каждым годом олимпиада привлекает все больше участников", - добавил он.

В финал олимпиады в этом году прошли 620 участников, показавших наилучшие результаты в предварительном этапе. Призовые места заняли 12 участников и 1 команда. В Русском доме в Ченнаи состоялась церемония награждения и вручение ценных подарков победителям.