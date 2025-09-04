Это необходимо для того, чтобы жители успевали на прием после работы

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин обсудили увеличение часов приема врачей в ходе осмотра центральной городской больницы Харцызска.

"Обсудили с Сергеем Кириенко и перспективы внедрения комплексной медицинской информационной системы в регионе, а также увеличение приемных часов работы врачей в определенные дни, чтобы каждый житель региона смог получить медицинские услуги, когда удобно. Такой опыт у нас уже есть, когда во время прохождения детских медосмотров узкопрофильные специалисты принимали детей по субботам", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вопросы обговорили во время посещения центральной городской больницы Харцызска, где в рамках проекта Росатома "Эффективный регион" втрое сократили время ожидания забора крови и получения ответов, а ожидание в очереди в регистратуру уменьшилось с 35 до 5 минут. Также оптимизирован прием пациентов терапевтом и травматологом.

"У нас интересный ярославский был опыт. Они столкнулись с тем, что жаловались работающие люди, что при большой нагрузке на работе их не отпускают днем. Они попробовали сделать абсолютно добровольную историю: врачам, если они остаются с 18:00 до 22:00, идет двойная оплата, как в выходные дни. Работающий человек именно по узким специалистам может позволить себе спокойно прийти на 21:00", - сказал Кириенко, видео опубликовано в телеграм-канале Пушилина. Глава ДНР ответил, что вопрос проработают.

В ходе рабочей поездки в ДНР Кириенко осмотрел Дом культуры в Еленовке, который капитально отремонтировал регион-шеф Якутия. Для оснащения ДК получена субсидия федерального бюджета, спецтехнику и театральные костюмы ожидают до конца года. Кириенко также посетил обновленный спорткомплекс "Юность" в Докучаевске.