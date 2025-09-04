В случае необходимости к устранению последствий готовы 173 бригады "Дагэнерго"

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели "Россети Северный Кавказ" в филиале "Дагэнерго" из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Дагэнерго".

"Из-за прогнозируемой непогоды в филиале "Дагэнерго" введен режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств. По сведениям гидрометеорологической службы республики, с 3 сентября по районам Дагестана ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости к устранению последствий непогоды готовы 173 бригады "Дагэнерго": 678 специалистов, 294 единицы спецтехники и 1 передвижной резервный источник снабжения электроэнергией.