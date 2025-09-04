Учителя могут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий и физической нагрузки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн электронных справок о болезни ребенка оформили родители в Москве в прошедшем учебном году. Это стало возможным благодаря интеграции ЕМИАС с "Московской электронной школой", сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Благодаря цифровизации социальной сферы московские родители могут не передавать бумажные справки о болезни своих детей в школы и детские сады. Уже четыре года такие документы оформляются в электронном виде в столичных поликлиниках и автоматически передаются в образовательные учреждения. За это время в ЕМИАС было создано более 14 млн электронных справок 095/у, свыше 3 млн документов только за прошедший учебный год", - рассказала Ракова.

По ее словам, учителя могут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий и физической нагрузки.

Заммэра напомнила, что родителям справка о болезни ребенка доступна в его электронной медицинской карте: на портале mos.ru в разделе "Справки и мед. заключения" и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" в разделе "Справки".