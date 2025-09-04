Общая протяженность ремонта региональной дороги Стодеревская - Серноводское - Уваровское составила почти пять км

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Ремонт наиболее проблемных участков региональной дороги, ведущей к Чечне и Северной Осетии, завершили на Ставрополье. Протяженность участков составила около пяти километров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

"Отремонтированная дорога - на территории Курского округа. Она соединяет дорожную сеть Ставрополья с Чеченской Республикой и Северной Осетией. Здесь всегда активный трафик: дорогой пользуются как земляки для передвижения между населенными пунктами края, так и транзитные авто", - написал он.

Ремонт региональной дороги Стодеревская - Серноводское - Уваровское провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Общая протяженность ремонта составила почти пять километров.

"В работу эти объекты взяли по просьбам жителей: люди жаловались на ямы, трещины и колеи. Теперь дорога полностью обновлена: заменен асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Все сделано для того, чтобы движение было безопасным, а транспортная доступность сразу трех регионов нашей страны улучшилась", - отметил Владимиров.

В 2025 году на Ставрополье по нацпроекту отремонтируют 129 км дорог, из них 95 км - участки региональных трасс.