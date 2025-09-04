Представительство МИД в Калининграде на связи с родными задержанного в Баку программиста

Илье Безуглому назначен адвокат на платной основе, он занимается его делом

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Представительство МИД РФ в Калининграде держит под контролем ситуацию с задержанием в Баку калининградского программиста Ильи Безуглого, находится на связи с его родственниками.

"Мы держим ситуацию под контролем через российское посольство в Баку, о развитии ситуации оно нас информирует, назначен адвокат на платной основе, он занимается его делом", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов. Он добавил, что содействие оказывал Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По словам Белова, отец Ильи - Игорь Безуглый - обращался за поддержкой в разные инстанции как на федеральном уровне, так и к местным дипломатам, областному правительству. "Он обращался к нам, в правительство области, в Государственную думу и другие инстанции. Мы поясняем ситуацию, даем необходимые контакты", - сказал Белов.

Комментируя сообщения о том, что Безуглый расписался со своей девушкой в СИЗО, дипломат сказал, что он в курсе, родители поехали в этой связи в Баку. "Мы ждем развития ситуации уже в ближайшее время, когда, возможно, будут приниматься дальнейшие решения в отношении россиян", - отметил Белов.

В свою очередь отец россиянина Игорь Безуглый подтвердил ТАСС, что консул зарегистрировал в СИЗО брак Ильи с его девушкой Анастасией, с которой он "больше года вместе". Собеседник агентства отметил, что сын "ни на что не жалуется", хотя содержание в СИЗО и сказывается на его физическом состоянии. "Недостаток движения ощутим. Илья у нас физически крепкий человек, привык в день проходить километров десять. В камере на двух человек в СИЗО, понятно, это невозможно", - заметил он.

Рядом с Ильей в Баку сейчас также находится его мать. "Вдвоем с невесткой они носят питьевую воду, 19-литровые бутылки, ее - бизнес такой там - продают рядом с СИЗО. Один раз в неделю передачи. Домашнюю еду готовят на двух человек - на Илью и парня, с которым никого из близких там нет", - рассказал отец.

В конце сентября 90-дневное безвизовое пребывание матери Ильи Безуглого в Азербайджане заканчивается. "Если сына не освободят к тому времени из СИЗО и он не возвратится на Родину, в Россию, поеду я сам. Буду поддерживать сына. Но надеемся на лучшее. Мой сын, как и другие россияне, задержанные в один день, - их взяли ни за что ни про что", - отметил Игорь. Он добавил, что Илья и Анастасия вместе просто отдыхали "в тех красивых краях", сын по образованию медработник, "закончил ординатуру Первого Меда (Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова - прим. ТАСС) в Москве, восемь лет учился, чтобы стать медиком".

О задержании россиян

Ранее сообщалось, что 28 июня российские правоохранители пресекли деятельность в Свердловской области этнической группировки, причастной к ряду убийств в 2000-е годы. Двое фигурантов, выходцев из Азербайджана, умерли от естественных причин. Позже в Баку отреагировали на эти события, в частности, были задержаны российские граждане. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выражала обеспокоенность в связи с задержанием правоохранительными органами Азербайджана 13 граждан РФ, включая журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова, а также программиста Безуглого, которого обвиняют в наркотрафике и организации ОПГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что освобождение 13 российских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Баку. Ранее было организовано три посещения российских граждан консульскими сотрудниками в СИЗО Баку.