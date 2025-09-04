Давление сверстников, неуверенность в себе и неудовлетворенность своей внешностью создают нездоровые идеалы красоты, что приводит к появлению новых, порой опасных трендов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Молодежный тренд с подрезанием уголков губ - это пример экстремального самовыражения, который может быть связан с неуверенностью в себе и недовольством своей внешностью. Об этом в беседе с ТАСС сказала психолог семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и соцзащиты населения Валерия Гомонко.

Как сообщил столичный комплекс социального развития в своем официальном Telegram-канале, у подростков появился новый опасный тренд, они подрезают себе уголки губ, чтобы улыбка была шире, а лицо обрело "уникальность". Однако процедура может повлечь инфекции, повреждение нервов и нарушение мимики, неконтролируемое подтекание слюны, деформацию лица и шрамы.

"Внутренний конфликт приводит к выбору нестандартных решений: пирсинг, татуировки, "уголки рта". Давление сверстников, неуверенность в себе и неудовлетворенность своей внешностью создают нездоровые идеалы красоты, что приводит к появлению новых, порой опасных трендов. Если друзья или онлайн-сообщества хвалят подобные изменения, подросток может поддаться, чтобы "вписаться" или не отставать. Соцсети усиливают это, показывая идеализированные образы и создавая иллюзию, что такие модификации безопасны и это "круто", - рассказала специалист.

Она отметила, что подрезание уголков рта также может быть проявлением селфхарма - самоповреждения, который выражается в умышленном стремлении наносить себе вред. Целью может быть перенос внутренней боли во внешнюю, фиксация этой боли, визуальное напоминание. За "улыбкой Джокера" могут скрываться протест против чего-то или ощущение возвращения контроля над своим телом. Это просьба о помощи, которую подросток не проговаривает.

"Не стоит игнорировать и критиковать желания ребенка. Уточните, какой результат он хочет получить от этой процедуры. Это может быть внимание сверстников, удовлетворение своей внешностью, одобрение в социальных сетях. Изучите вместе, как проводится процедура, какие опасности она таит в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнула Гомонко.

Перенаправить в другое русло

Психолог считает, что изменить ситуацию поможет эмоциональный контакт с ребенком, главная цель которого - не подавлять любопытство, а перенаправить его в безопасные и развивающие каналы. Родителям не следует обесценивать то, что их ребенок смотрит, во что играет. Эксперт порекомендовала им поинтересоваться, что важного ребенок там видит, что ему нравится, хотел бы он быть на месте главного героя или нет и почему.

"Постепенно самостоятельно и с помощью специалистов помогайте подростку повышать уверенность в себе, снижать тревожность, изучать и узнавать себя для формирования здоровой самооценки. Если ребенок продолжает настаивать, то можно превратить тренд в инструмент личностного роста и профессионального развития: актерское мастерство позволит развить навыки через работу с мимикой, курсы по макияжу помогут подчеркнуть красоту и создать индивидуальный образ", - заключила Гомонко.