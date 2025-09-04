Основными параметрами комплексного объекта являются мощности по обработке 80 тыс. тонн в год, утилизация 32 тыс. тонн и захоронение 60 тыс. тонн в год

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) согласовали проект концессионного соглашения, предусматривающего строительство современного комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Зеленчукском районе республики.

Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании регионального парламента в четверг.

"Под перспективное строительство определена территория. Основными параметрами комплексного объекта являются мощности по обработке 80 тыс. тонн [отходов] в год, утилизация 32 тыс. тонн и захоронение 60 тыс. тонн в год", - сказал на заседании замминистра природных ресурсов и экологии КЧР Изуан Казаноков.

Он отметил, что концессионное соглашение будет заключаться между Минприроды республики и ООО "Карачаево-Черкесский экологический оператор". Строительство комплекса планируется по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта проекта "Экологическое благополучие".

Сообщалось, что КЧР вошла в число 19 регионов страны, которым Российский экологический оператор предоставит льготное финансирование на строительство предприятий по обращению с бытовыми отходами. К 2029 году в республике намерены построить два полигона ТКО общей мощностью 150 тыс. тонн в год.