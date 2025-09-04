С речью также выступил глава муниципального округа Хорошевский в городе Москве Александр Беляев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска Герою Российской Федерации, гвардии лейтенанту Андрею Волоскову, погибшему в ходе спецоперации, торжественно открыта на доме по улице Полины Осипенко, где жил военнослужащий, передает корреспондент ТАСС.

"Гвардии лейтенант Волосков Андрей Алексеевич, мой сын, его поступки говорят сами за себя. Правильно он себя вел. Как жил, так и погиб. Бог с нами. Победа будет за нами", - сказал отец Андрея, Герой России гвардии полковник Алексей Волосков.

Кроме того, с речью выступил глава муниципального округа Хорошевский в городе Москве Александр Беляев. "Наши враги всегда сомневались, что Россия - это страна героев. Они каждый раз были разбиты и каждый раз сомневались. Пускай не сомневаются. Россия - это страна героев. [Основатель современных десантных соединений] Василий Филиппович Маргелов - памятник [ему] стоит в нашем районе - и лозунг "никто, кроме нас" - символ ВДВ - живут в каждом из нас. И если надо, страна поднимается и бьет своих врагов", - подчеркнул он.

О Герое России Волоскове

Андрей Волосков родился 21 июня 2000 года в Челябинске в семье Героя России Алексея Волоскова. В 2011 году поступил в Московское суворовское военное училище, которое успешно окончил. В 2023 году с красным дипломом завершил учебу в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала В. Ф. Маргелова.

В сентябре 2023 года гвардии лейтенант Волосков в должности командира взвода 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ Западного военного округа отправился в зону специальной военной операции. За проведенный период в боях он принял участие порядка в 10 разведывательных операциях.

2 ноября 2023 г. получил приказ на скрытное выдвижение, организацию наблюдения и охрану коридора в незаминированном участке местности с задачей не допустить наступления с последующим прорывом ВСУ участка фронта по лесополосе "Зуб". Подразделение Волоскова на протяжении двух дней удерживало рубеж обороны. К утру 4 ноября украинские боевики начали массированный ракетно-артиллерийский обстрел позиций десантников, после чего предприняли атаку около 20 FPV-дронов ВСУ, из которых один удалось сбить Волоскову.

Около 9 утра в блиндаж попал дрон-камикадзе противника, которым бойцу оторвало руку. Волоскову была оказана первая помощь. Командир отказался от эвакуации и продолжал руководить боем. До последней минуты своей жизни гвардии лейтенант вел огонь по противнику и успел повредить выстрелом радиостанцию, чтобы она не досталась врагу.

Указом президента РФ от 22 февраля 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Андрею Волоскову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".