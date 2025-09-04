Свыше 2 тыс. жителей Запорожской области заменили разрешения на оружие за год

С начала 2025 года с заявлениями обратились более 1,5 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Запорожской области получили разрешения российского образца на хранение, ношение и использование гражданского оружия за год. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

"В подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии поступило более 2,9 тыс. заявлений о выдаче разрешений (лицензий) на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия российского образца взамен разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, выдано более 2,2 тыс. разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Только с начала 2025 года с заявлениями обратились более 1,5 тыс. жителей региона, и более 1 тыс. человек уже получили лицензии.

В управление Росгвардии по Запорожской области напомнили, что владельцы гражданского оружия, поставившие его на учет в соответствии с законодательством РФ, до 1 января 2026 года необходимо получить разрешительные документы российского образца на хранение, ношение и использование оружия.

Разрешения российского образца владельцам гражданского оружия в Запорожской области начали выдавать в сентябре 2024 года.