МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественный запуск тематического поезда, посвященного 50-летию телевизионной игры "Что? Где? Когда?", состоялся в Москве. В вагонах поезда, который уже с сегодняшнего дня будет курсировать по Сокольнической линии метро, пассажиры смогут познакомиться с историей легендарной интеллектуальной игры и даже постараться ответить на вопросы, которые телезрители разных лет отправляли знатокам, передает корреспондент ТАСС.

Всего в поезде пять вагонов. Каждый из них посвящен целой эпохе в истории телеигры. Внутри пассажиров ждут уникальные факты, редкие фотографии вопросы из игры, на которые во время поездки можно попытаться ответить, и биографии создателей.

"Мы сегодня запускаем тематический поезд, посвященный интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". И я честно скажу, что для меня это большая честь, потому что я не знаю ни одного человека, который не является поклонником данной игры. Неоднократно в игре звучали вопросы, посвященные Московскому метрополитену. И теперь пассажиры смогут узнать историю телеигры, ознакомиться с вопросами, которые звучали в эфире. Ну и просто насладиться этой необыкновенной игрой", - отметила начальник внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко.

Метро и программа "Что? Где? Когда?", в целом, работают на одну аудиторию, говорит ведущий, режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер телеигры Борис Крюк. "Большинство телезрителей "Что? Где? Когда?" являются пассажирами, а большинство пассажиров являются телезрителями и смотрят "Что? Где? Когда?". Вообще с метро у "Что? Где? Когда?" связи довольно тесные. Около 30 вопросов за всю историю про метро было в игре. И у меня есть еще одна своя история про метро. Мне рассказывала мама, что когда я был маленький, я очень быстро выучил буквы, но никак не мог собрать их в слова. И однажды, когда мы стояли на станции, я стоял-стоял, а потом сказал "Смоленская". Это было мое первое прочитанное слово. Так что у меня к метро очень хорошее отношение, я здесь научился читать", - рассказал он на церемонии запуска поезда.

Телеведущий, генеральный продюсер телекомпании "Игра-ТВ", магистр игры "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов, в свою очередь, рассказал, что впервые посмотрел телеигру как зритель в 1978 году. "В 1986 году я уже попал в телевизионный клуб, и вот до сих пор жив, здоров и теперь буду хвастаться, что в метро ходит вот такой поезд. За полгода очень многие телезрители, так как Сокольническая линия очень пассажироемкая, смогут познакомиться с историей телеигры и узнать то, о чем мы в эфирах, конечно, не имеем возможности рассказывать", - добавил он.

Поздравить "Что? Где? Когда?" с юбилеем и запустить тематический поезд приехал и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "50 лет для человека - это время зрелости, а для телевизионной программы - вечность. Обычно говорят, когда программа посвящена чему-то глубокому и высокому, она не пользуется большой популярностью. Но "Что? Где? Когда?" опровергает это. "Что? Где? Когда?", где люди любуются умными и образованными людьми, на протяжении 50 лет держит очень высокий рейтинг. И мне кажется, что огромное преимущество программы еще и в том, что она с самого начала была интерактивной. За минуту, когда шесть знатоков мучаются, чтобы не опозориться перед всей страной, ты, сидя со своей семьей, можешь опередить их и дать правильный ответ, и заслужить уважение всей своей семьи. Поздравляю всех с днем рождения великой программы", - сказал он.

О программе

Первый выпуск программы "Что? Где? Когда?" вышел в эфир 50 лет назад - 4 сентября 1975 года. Съемки телеигры первоначально проходили в баре телецентра "Останкино", на улице Герцена, затем состоялась серия трансляций из Болгарии и программа переехала в Центр международной торговли. С 1990 года игры выходят в эфир из "Охотничьего домика" в Нескучном саду.

Программа "Что? Где? Когда?" и ее создатели 13 раз становились лауреатами премии "ТЭФИ".

Девять статуэток в период с 1997 по 2025 годы программа получила в разных номинациях: "Развлекательная программа", "Телевизионная игра. Интеллектуальное состязание", "Телеигра/телевикторина", а в 2023 году стала первым победителем в новой номинации "Легендарные телевизионные программы".