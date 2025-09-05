Фотографии можно было подать в 11 номинациях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) 11 сентября подведет итоги XI международного фотоконкурса "Самая красивая страна". Победители будут объявлены на торжественной церемонии в стенах "Новой Третьяковки", сообщает пресс-служба РГО.

"Конкурс растет, развивается. Люди перестали просто фиксировать животных, а начали думать о художественной ценности. Появились природоохранные мотивы, стало больше хорошей арт-фотографии, чаще встречаются фотоистории. Среди участников появилось много молодежи. В этом году очень порадовали номинации "Макромир", "Птицы", "Дикие животные" - они реально сильные. Фотографам я всегда советую снимать что-то новое. Не стоит повторять чужие работы, нужно придумывать свое. Например, я всегда ценю новые идеи и способы съемки", - отметил член жюри фотоконкурса Сергей Горшков, чьи слова приводятся в сообщении.

В этом году на конкурс были присланы около 50 тыс. работ от 8 тыс. участников из десяти стран мира. За 11 лет конкурс собрал более 780 тыс. снимков от 118 тыс. человек. Участники, среди которых есть профессиональные фотографы и любители, взрослые и дети, граждане страны и иностранцы, ежегодно вместе открывают Россию заново и создают с помощью снимков ее многогранный и живописный портрет.

Фотографии можно было подать в 11 номинациях. Помимо традиционных номинаций, таких как "Пейзаж", "Макромир", "Живой архив", "Искусство дикой природы" и других, появилась и новая - "180 чудес России", приуроченная к юбилею РГО и сразу ставшая популярной. В этой номинации принимались фотографии природных и рукотворных объектов, которые являются достоянием России и, по мнению автора, обязательны к посещению.

"У театра есть особая миссия - пробуждать в зрителях эмоции, воодушевлять. Оценивая эти удивительные работы, я руководствовался тем же принципом. Я рассматривал фотографии с большим наслаждением и при оценке ориентировался на свое чувственное внимание", - считает актер театра и кино, член жюри конкурса Владимир Машков.

Конкурс "Самая красивая страна глазами детей", который проводится РГО с 2019 года, в этот раз включал в себя четыре номинации. Традиционными стали и спецноминации "Заповедная Россия" от "Банка ВТБ", "Снято на фотоловушку", где партнерами выступают АНО "Центр "Амурский тигр" и ПАО "Фосагро, "Природный арт-объект" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", а также приз зрительских симпатий. Победителя в новой спецноминации "Уникальные места" в этом году определит компания VK. Лауреаты в основных номинациях получат 250 тыс. руб. Обладателям спецпризов также вручат денежные призы и подарки от РГО и партнеров.