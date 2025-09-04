По этому показателю лидируют Ненецкий автономный округ и Архангельская область

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) и Архангельская область лидируют среди регионов России по числу россиян, у которых в 2024 году было впервые диагностировано психическое расстройство или расстройство поведения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, которые изучил ТАСС. На третьем месте также регион СЗФО - Республика Карелия.

Показатели заболеваемости приводятся на 100 тыс. населения. Согласно данным, в НАО показатель за 2024 год равен 703,4. Следом с небольшим отставанием идет еще один регион Северо-Западного федерального округа (СЗФО) Архангельская область, в которой на 100 тыс. человек зафиксирован показатель 697,4.

На третьем месте идет снова регион СЗФО - Республика Карелия - 556,3. Четвертое - Республика Мордовия (ПФО) - 554. Замыкает пятерку регионов Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где показатель составил 551,6 на 100 тыс. населения.

Самыми здоровыми по впервые диагностированным психическим заболеваниям в 2024 году является население Северо-Кавказского федерального округа: Северная Осетия (103,1), Ингушетия (98,8) и Чечня с показателем 42,8 на 100 тыс. человек. В пятерку самых здоровых также вошли Брянская область (96,8) и город Севастополь (73,7).