Ветераны специальной военной операции могут, в частности, воспользоваться услугами МФЦ и решить вопросы с трудоустройством

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты фонда "Защитники Отечества" в Луганской Народной Республике за два года оказали помощь в решении более 30 тыс. запросов от участников специальной военной операции (СВО). Об этом на церемонии открытия нового здания филиала фонда в Луганске сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент ТАСС.

"Одной из приоритетных задач работы фонда это, конечно же, оказание всесторонней помощи нашим героям, ветеранам СВО и их семьям. И, безусловно, работники фонда на сегодняшний день справляются с этой задачей на достаточно высоком уровне. С момента начала деятельности на территории республики работники фонда оказали содействие в решении более 30 000 запросов, которые поступили нам от наших бойцов и их близких. Это, конечно же, большая и нужная работа", - отметил Пасечник.

Новое здание филиала фонда оборудовано по принципу единого окна. Ветераны СВО могут воспользоваться услугами МФЦ, решить вопросы с трудоустройством, организована бесплатная юридическая и психологическая помощь, создан военно-социальный центр. Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов сообщил ТАСС, что новое помещение филиала фонда было отремонтировано за четыре месяца, оно одноэтажное. "В новом здании функциональность будет выше, потому что старое здание было трехэтажным. Неудобно было инвалидам, участникам специальной военной операции подниматься по лестницам, а площадь тоже была достаточно скованной и условия не позволяли качественно оказать услуги", - рассказал он.

Исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Юрий Хабаров поблагодарил власти республики за новое здание. "Отдельные слова благодарности за это великолепное новое офисное здание, в котором созданы все необходимые условия для работы нашего филиала, и я могу сказать, что вот этот новый офис станет настоящей точкой притяжения для всех, кто нуждается в помощи нашего фонда", - сказал он.

Ветеран СВО Андрей Ревенко сообщил ТАСС, что после обращения в филиал фонда прошел протезирование, ему оказывается помощь в трудоустройстве. Ревенко принимал участие в СВО с 2022 года, в освобождении Рубежного в ЛНР, потерял ногу. "Специалисты фонда оказывают помощь юридическую, осуществляют социальную координацию, помогают средствами реабилитации", - рассказал он.