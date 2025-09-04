Глава региона Айсен Николаев заявил, что причиной этому служит любовь к жизни среди жителей республики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) единственная из регионов Дальневосточного федерального округа сохраняет превышающий единицу положительный коэффициент прироста населения на 1 тыс. человек, следует из данных Росстата.

Так, в 2023 году (данные публикуются на два года позже отчетной даты) этот показатель составил 3,4%, в 2022 году составлял 3,5%, в 2021 году - 1,7%, в 2020 году - 4,1%.

Высокий прирост населения в Якутии отметил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин, о его причинах глава государства поинтересовался у главы региона Айсена Николаева.

"В Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше", - ответил Николаев на вопрос о том, за счет чего в регионе обеспечивается наибольший по Дальневосточному федеральному округу прирост населения.

"Ответ исчерпывающий, спасибо, благодарю вас", - ответил глава государства.

Вторым регионом ДФО, имеющим положительный коэффициент прироста населения на 1 тыс. человек является Чукотской автономный округ - 0,8% по итогам 2023 года. Среднее значение коэффициента по Дальневосточному федеральному округу составляет -3%, среднероссийский показатель составляет -3,5%.

