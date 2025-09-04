Исполнительный директор Государственного фонда Юрий Хабаров уверен, что эффективность работы филиала при Анатолии Янчуке повысится

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководителем филиала фонда "Защитники Отечества" в Луганской Народной Республике назначен ветеран специальной военной операции (СВО) Анатолий Янчук. Об этом сообщил исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Юрий Хабаров на церемонии открытия нового здания филиала в Луганске, передает корреспондент ТАСС.

"В новые стены мы заходим с обновленной командой. Руководителем филиала назначен ветеран СВО Янчук Анатолий Игоревич, и я уверен, что эффективность работы филиала повысится. Мы вместе выполним все задачи, поставленные перед фондом президентом нашей страны", - отметил Хабаров.

37-летний Янчук, уроженец Луганска, участвовал в СВО с 2022 года, в освобождении Попасной в ЛНР, исполнял обязанности командира взвода.

Новое здание филиала фонда оборудовано по принципу единого окна. Ветераны СВО могут воспользоваться услугами МФЦ, решить вопросы с трудоустройством, в офисном здании организована бесплатная юридическая и психологическая помощь, создан военно-социальный центр.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что специалисты Фонда "Защитники Отечества" в Луганской Народной Республике за два года оказали помощь в решении более 30 тыс. запросов от участников СВО.