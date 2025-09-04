Парк пополнился 72 автомобилями марки ПАЗ и 5-ю марки "Газель"

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Школы в отдаленных и малонаселенных пунктах Иркутской области получили 77 современных автобусов. Это одна из самых крупных партий машин для образовательных учреждений в России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По поручению Владимира Владимировича Путина регион получил 77 современных школьных автобусов. Парк пополнился 72 автомобилями марки ПАЗ и 5-ю марки "Газель". Это одна из самых крупных партий машин в стране. Ключи получили директора школ и руководители муниципальных органов управления образованием. Эти автобусы - не просто транспорт, а реальные возможности для более чем 2 тыс. детей из отдаленных и малонаселенных пунктов. Теперь они смогут безопасно и комфортно добираться до школ, получать новые знания, развивать творческие способности, заниматься спортом", - написал Кобзев.

По словам губернатора, Иркутская область один из самых больших регионов по территории в стране и обеспечение школ транспортом для доставки детей - приоритетная задача. "Традиционно лидером по количеству машин стал Иркутский район - 20 автобусов. Транспорт также получат Боханский, Тайшетский, Усольский, Шелеховский и другие районы. Особо стоит отметить, что в этом году автобусы поступят в 17 государственных образовательных организаций, включая Усольский кадетский корпус, школу музыкантских воспитанников и коррекционные школы в Иркутске, Ангарске, Бодайбо, Киренске, городе Черемхово, Усть-Илимске, Тайшете, Тулуне и Лесогорске. Два автобуса отправятся в Вихоревскую специальную коррекционную школу", - рассказал Кобзев.

В Иркутской области 402 школы ежедневно организуют доставку более 36 тыс. школьников из 983 населенных пунктов. С 2020 года регион получил уже 369 отечественных автобусов, закупленных Минпромторгом РФ.