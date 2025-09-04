Юрий Максимов отметил, что русским людям важно самим разобраться, как все работает

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. У многих людей, живущих в России, сохранилась детская способность "докапываться" и мыслить вне шаблонов, что свойственно мышлению хакеров, это делает каждого русского человека "хакером в душе". Такое мнение выразил сооснователь фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов в колонке для выпуска журнала "Русский пионер" (есть у ТАСС).

"Именно это качество - способность докапываться, мыслить вне шаблонов, сомневаться, перепридумывать и переизобретать - и есть то, что в мире технологий мы называем хакерским мышлением. Удивительным образом у нас, в России, эту способность удалось сохранить многим. Я бы даже сказал, что каждый русский в душе хакер", - считает Максимов.

Русских людей к этому "подталкивала сама жизнь", пояснил бизнесмен и сравнил хакерское мышление с русской смекалкой. "Вспомните, когда вы в последний раз читали инструкцию? Купил, к примеру, телевизор - и сразу нажимаешь кнопки, пока не заработает. Или пока не сломается. Нам важно самим разобраться, как все работает", - отметил он.

"Мы как страна часто шли непростым путем, меняли направления развития, многое начинали заново. У нас было множество очень сложных инженерных задач, которые мы решали и набивали таким образом руку в хакерском мышлении", - добавил Максимов.