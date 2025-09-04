Общество "Знание" откроет свое представительство в Абхазии

Несмотря на все попытки изолировать Россию, интерес к стране растет, подчеркнул глава организации Максим Древаль

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" планирует открыть представительство в Абхазии. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил гендиректор общества Максим Древаль.

"Все больше открывается наших совместных проектов в разных странах. Мы подписали с Беларусью план совместных работ и по построению лекторского сообщества, по проведению совместных мероприятий, совместному развитию международных наших проектов. У нас в Таджикистане два лектория работают. Уже второй год в Кыргызстане мы проводим совместные мероприятия. Кроме того, совсем скоро откроется наше представительство в Абхазии", - рассказал глава организации.

Он подчеркнул, что, несмотря на все попытки изолировать Россию - "отменять санкциями и различными политическими угрозами, настраивать людей против России", все равно кооперация увеличивается, различных международных проектов становится все больше, интерес к стране растет. "Огромное количество людей в разных странах, даже где режимы на сегодня недружественные России, интересуются Россией, хотят что-то делать вместе с Россией, более того, рассказывают правду о России. Я говорю о просветителях по всему миру", - отметил Древаль.

