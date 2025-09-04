Материалы фотопроекта планируется использовать на различных уровнях

ПЯТИГОРСК, 4 сентября./ТАСС/. Инновационный проект - фотогалерею с локациями Кавказских Минеральных Вод с элементами дополненной реальности создадут на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства туризма и оздоровительных курортов.

"В Ставропольском крае стартует уникальный проект по созданию фотогалереи городов-курортов Кавказских Минеральных Вод с элементами дополненной реальности. Проект реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации для творческих инициатив общенационального значения", - сказал собеседник агентства.

Инновационный подход к презентации городов включает создание эффектных рекламных фотографий с интегрированными видео- и аудиосопровождениями. Такой формат, по мнению представителей ведомства, не только привлечет внимание молодежи к историческому наследию края, но и создаст новые возможности для инвестиционного развития региона.

"Радует активность ставропольцев в развитии родного края. Проект станет отличным инструментом для представления региона на крупнейших форумах и выставках, включая туристическую неделю, которая пройдет с 29 декабря по 4 января в Национальном центре "Россия". Уверен, что благодаря инновационному подходу туристы по-новому откроют для себя красоту и уникальность наших курортов", - привели в пресс-службе слова министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова.

Материалы фотопроекта планируется использовать на различных уровнях - от городских мероприятий до международных культурных форумов, что позволит максимально эффективно представить туристический потенциал региона.