Минздрав опроверг изменения порядка выдачи больничных с 1 сентября

Возможные изменения находятся на этапе обсуждения и проработки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Информация СМИ о внесении изменений в порядок формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября не соответствует действительности, возможные изменения находятся на этапе обсуждения и проработки. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в издании "Коммерсантъ" появилась информация о вступлении с 1 сентября 2025 года нового порядка оформления листков нетрудоспособности, согласно которому, если за полгода гражданин получал больничный четыре раза и более, документ может быть оформлен максимум на три дня. Продлить больничный могла бы только после врачебная комиссия, на которую пациента направляет лечащий врач. В июле Минздрав России разработал изменения в формирование листков нетрудоспособности, которые предполагали такой порядок, однако изменения на сегодняшний день приняты не были.

"Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н", - сообщил он.

По его словам, в настоящий момент возможность определенных изменений в этой сфере пока находится лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки.

Как уточнила в беседе с ТАСС доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова, правила остаются прежними: врач лично может дать больничный до 15 дней максимально, дальше больничный продлевается комиссией.

"Данный проект изменений о сокращении сроков, на которые выдается лист нетрудоспособности врачом единолично для часто болеющих работников - четыре раза в течение предыдущих шести месяцев, не был принят. В связи с этим никаких изменений в части сроков выдачи листов нетрудоспособности с 1 сентября 2025 год не произошло", - сказала Акатнова.