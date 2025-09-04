В Башкирии главам администраций рекомендуют назначить советников по креативным индустриям

Они приступили к работе уже в четырех муниципалитетах

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Советник администрации главы по вопросам развития креативных индустрий включен в муниципальный стандарт Башкирии, они приступили к работе уже в четырех муниципалитетах. Об этом сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, выступая на панельной сессии инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"[Это] одна из практик, которую мы включили в свой муниципальный стандарт, и предлагаю обратить на нее [внимание] и другим регионам, это существенно облегчит работу, потому что креативное предпринимательство имеет свои особенности, в эту среду надо заходить плавно и качественно. И мы предусмотрели в стандарте институт советника главы администрации по вопросам развития креативных индустрий, и каждому главе мы рекомендуем такого советника найти", - сказала Верещагина.

Такие советники на общественных началах есть в городах Агидель, Бирск, Стерлитамак, в Чишминском районе. Такое взаимодействие - главы, бизнес-шерифа и советника - уже дает видимые результаты, формируется креативное сообщество, добавила министр. В республике в целом сформирована экосистема поддержки креативных индустрий, есть совет при главе республики, и два раза в месяц проводится час креативных индустрий при участии Радия Хабирова, отметила Верещагина.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

