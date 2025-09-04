Компания также помогает участвующим в СВО бойцам, сообщил руководитель организации Юрий Иванков

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. ГБУ "Гормост" с 2022 года отремонтировал в Луганске Луганской Народной Республики крыши 100 многоэтажных жилых домов, несколько путепроводов и объектов образования. Как сообщил журналистам руководитель организации Юрий Иванков, в 2025 году компания досрочно выполнила план восстановления на 2025 год.

"Мы с 2022 года работаем в Луганске. <…> Мы уже на большую сумму выполнили работы. На около 100 домах отремонтировали кровли, запустили мост Тараса Рыбаса - там пролет был взорван, школу "Интеллект" отремонтировали на 1,5 тыс. учащихся. <…> В этом году мы уже выполнили досрочно программу [восстановления], раньше срока мост запустили, <…> 46 домов отремонтировали. Музыкальную школу в декабре месяце должны отремонтировать - там с нуля начали, с котлована. На следующий год нам дают дома, дают две школы [для восстановления]. Ну и то, что поручит мэр [Москвы Сергей Собянин] - будем все выполнять. Наша задача помогать и делать красиво, как в Москве и по всей России", - сказал он.

Иванков добавил, что кроме восстановительных работ "Гормост" помогает участвующим в СВО бойцам - специалисты компании создали линию обороны от Лисичанска до Первомайска в ЛНР. По его словам, специалисты компании выкопали 40 км окопов для военных РФ, а также поставили "огромное количество противотанковых ежей".

4 сентября в Луганске запустили путепровод через реку Ольховка, отстроенный под руководством "Гормоста" в рамках шефской помощи Москвы. Москва взяла шефство над Луганском в 2022 году.