Именно из Приморья в 1904 году Санкт-Петербургское телеграфное агентство отправляло первые репортажи, отметил гендиректор ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие регионального информационного центра (РИЦ) "ТАСС Дальний Восток" во Владивостоке стало исправлением "исторического недочета". Именно из Приморья в 1904 году Санкт-Петербургское телеграфное агентство, от которого ведет историю нынешнее информагентство ТАСС, отправляло первые репортажи, однако централизованный медиаузел создан только теперь, отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"[Официальный представитель МИД РФ] Мария Владимировна [Захарова] абсолютно не случайно удивилась, что у нас до сих пор не было представительства во Владивостоке. Мы действительно [исправили] "исторический недочетик" наш. Потому что когда агентство открывалось указом государя-императора Николая II, то первые репортажи агентства ТАСС в 1904 году пошли с Русско-Японской войны, и база для военкоров была именно здесь - во Владивостоке, и первые десять корпунктов по стране, которые были открыты, разумеется, включали в себя самую восточную ТАССовскую гавань - "ТАСС Дальний Восток", И теперь, спустя 121 год <…> мы открываем большой региональный информационный центр на Дальнем Востоке", - обозначил генеральный директор на торжественной церемонии открытия РИЦ.

Он добавил, что перед агентством стоит множество вызовов. "В полном соответствии со стратегией национальной безопасности, ТАСС имеет задачу на Дальнем Востоке информировать власть и общественность о реально происходящих событиях в мире и за рубежом. Мы будем охранять информационные рубежи нашей Родины. Мы будем делать так, чтобы Россию связывал мощный, твердый информационный каркас", - заявил руководитель.

Кондрашов выразил уверенность, что РИЦ станет местом притяжения коллег-журналистов из разных СМИ. "Информационное агентство ТАСС абсолютно никогда ни с кем не конкурирует, не считает своими конкурентами ни федеральные каналы, ни большие региональные интернет-площадки, ни газеты. Потому, что ТАСС работает на всех и передает свои новости для того, чтобы во всех других изданиях из этого делали свои большие и маленькие информационные сообщения. <…> Я хочу, чтобы здесь было также, чтобы все наши коллеги стремились сюда - по поводу и без повода, чтобы приходили, интересовались новостями, приносили новости другие, отмечали дни рождения газет, журналов, да и собственные дни рождения тоже", - отметил генеральный директор ТАСС.

Отдельно он выделил общую задачу агентства и региональных властей: развивать Дальний Восток, ставший "огромными воротами в Азию". "Давайте запомним этот день - сегодня у нас 4 сентября, - и этот день будет днем рождения регионального информационного центра "ТАСС Дальний Восток". Поздравляю вас, дорогие друзья! Спасибо!", - завершил выступление Кондрашов.

О РИЦ "ТАСС Дальний Восток"

РИЦ "ТАСС Дальний Восток" открылся сегодня во Владивостоке, он стал пятым региональным информационным центром агентства в стране - вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Пятигорске. Центр будет координировать работу корреспондентов ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, а также выступит связующим звеном с представительствами агентства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

РИЦ стал первым на российском Дальнем Востоке структурным подразделением ТАСС с собственным пресс-центром, службой выпуска и редакцией специальных проектов. Стратегическая задача нового РИЦ - сформировать целостную картину жизни дальневосточных регионов и вывести на новый уровень освещение их весомого вклада в социально-экономическое развитие России.