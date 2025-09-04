Telegram-канал копирует публикации из оригинального сообщества врио губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия Свердловской области заявила о создании злоумышленниками фейкового Telegram-канала от имени врио губернатора Дениса Паслера, опровергнув распространяющийся в сети дипфейк из этого канала.

"В этот раз для придания достоверности своему фейку злоумышленники создали аккаунт - "двойник", копирующий публикации из оригинального сообщества, отмеченного специальной маркировкой Роскомнадзора. <…> Эта информация не соответствует действительности. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик", - сообщили в комиссии.

В канале злоумышленники разместили дипфейк, на котором якобы Паслер заявляет в видеообращении о вступлении в некий комитет "Нет войне".