Граждан осмотрят профильные специалисты и проведут необходимые обследования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Люди с ограничениями по здоровью, проживающие в том числе в селах и отдаленных населенных пунктах, смогут бесплатно пройти диспансеризацию в стационарных больницах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь маломобильные пациенты, в том числе и проживающие на селе и в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно. Соответствующие изменения в программу государственной гарантии внесены и утверждены", - сказал глава кабмина на заседании правительства в режиме видео-конференц-связи.

Он добавил, что в условиях стационара граждан осмотрят профильные специалисты и проведут нужные обследования. "Все это займет не более трех дней. При постановке диагноза, если потребуется, в больнице, конечно, сразу же будет назначено соответствующее лечение", - заверил Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что для маломобильных граждан также будет в том числе оказана высокотехнологичная помощь. "Такой формат, конечно же, будет более удобен", - заключил он.