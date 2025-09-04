Первое место заняла программа "Промышленник Сибири", включающая в себя экскурсии на предприятия и уроки профориентации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 140 заявок из 49 субъектов России поступило в 2025 году на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в номинации "Многостороннее сотрудничество предприятий и образовательных организаций в подготовке кадров на отраслевом и региональном уровне". Об этом сообщил генеральный директор АНО "Национальное агентство развития квалификаций" Алексей Вовченко, подводя итоги конкурса.

В 2025 году победителями стали семь практик. Первое место заняла практика профориентации "Промышленник Сибири", включающая в себя экскурсии на предприятия и уроки профориентации. В числе победителей также практика "Вектор карьеры" и практика "Проект Ф" (образовательная программа ДОМ.РФ по проектному финансированию).

"У нас поступило 148 заявок из 49 субъектов Российской Федерации, то есть это 148 конкретных предприятий, образовательных учреждений либо субъектов, которые реализуют такие программы тесного взаимодействия. Причем 53 примера практик были представлены самими работодателями, а 95 практик - именно образовательными учреждениями", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам конкурса.

Всего за девять лет проведения конкурса было подано 1 252 заявки. Конкурс проводят в три этапа. Первый - прием заявок, второй - отбор лучших практик и подготовка презентации с помощью специалистов Национального агентства развития квалификаций, третий - определение победителей конкурса.