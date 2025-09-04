Мишустин: жителям Донбасса пересчитают соцвыплаты при утрате трудоспособности

Для обеспечения интеграции ДНР и ЛНР в правовое поле страны реализуется комплекс мероприятий, сообщил премьер-министр РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ежемесячные страховые выплаты по потере трудоспособности пересчитают для части жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина.

Глава правительства в ходе заседания отметил, что для обеспечения интеграции ДНР и ЛНР в правовое поле страны реализуется целый ряд мероприятий, в том числе по защите социальных прав жителей Донбасса.

"Сегодня речь пойдет о средствах, которые начисляются при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Ранее мы уже переоформили по действующим нормам ежемесячные страховые выплаты, которые были установлены в ДНР и ЛНР, их получают почти 70 тысяч человек, с учетом утраты трудоспособности", - напомнил Мишустин участникам заседания.

Премьер обратил внимание, что в обоих субъектах есть люди, которым такая компенсация назначалась по прежним правилам. "Соответственно, их [выплаты] необходимо пересчитать, актуализировать. Их более тысячи человек, и положенная им помощь должна, конечно, в полном объеме быть представлена", - указал премьер, добавив, что рассмотрение изменений в закон по этому поводу как раз в повестке сегодняшнего заседания.

"Надо и далее делать все необходимое для обеспечения жителей новых российских субъектов такими же услугами, какие оказываются по всей РФ", - резюмировал Мишустин.