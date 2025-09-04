Это продлит их работу на 20-30 лет и увеличит мощность, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области с 2026 года начнут реконструкцию самых крупных очистных сооружений Калининграда, которую намерены завершить в 2028 году, что позволит увеличить мощности и продлить их работу на 20-30 лет. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

"Со следующего года начинаем реконструкцию самых крупных очистных сооружений в Калининграде, увеличим их мощность. Для этого нам одобрили казначейский кредит - 3,3 млрд рублей пойдут на эти цели", - отметил глава региона. По его словам, в результате модернизации будет увеличен объем сброса стоковых вод, а работа очистных сооружений будет "продлена на 20-30 лет".

"Построим магистральный коллектор в северо-западной части города, это увеличит пропускную способность сетей Чкаловска, Сельмы и района Согласия (примерно 27,4 га) и поможет разгрузить коллектор постройки 80-х годов. Ориентировочно все работы завершим в 2028 году", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило казначейский инфраструктурный кредит Калининградской области почти на 4,2 млрд рублей. Эти средства планируют направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры. По поручению президента РФ 3,3 млрд направляются на масштабную реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, их мощность будет расширена до 250 кубометров в сутки. Еще порядка 892 млн рублей пойдут на модернизацию и техническое перевооружение пяти газовых котельных и ремонт 4 км теплосетей.