"Молодая гвардия "Единой России" и Коммунистический союз молодежи Китая обсудили патриотическое воспитание молодежи обеих стран

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и Коммунистический союз молодежи Китая (КСМК) разработают для образовательных учреждений двух стран курс лекций по истории российско-китайских отношений, основанный на архивных материалах, включая переписку Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Об этом ТАСС сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Такая договоренность была достигнута на встрече председателя МГЕР с первым секретарем ЦК КСМК А Дуном в Пекине. Как сказал ТАСС Демидов, особое внимание на встрече было уделено патриотическому воспитанию молодежи обеих стран.

"Российская сторона предложила конкретные инициативы, направленные на укрепление исторической памяти и дружеских связей между нашими странами. В их числе - проведение диалоговых форумов под эгидой молодежных организаций, а также разработка совместного курса лекций по истории российско-китайской дружбы, основанного на уникальных архивных материалах, включая переписку И. В. Сталина и Мао Цзэдуна 1943-1953 годов для образовательных учреждений РФ и Китая", - сообщил Демидов добавив, что китайская сторона поддержала эти инициативы.

Также в ходе встречи стороны договорились об организации совместных поисковых экспедиций на местах сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. По итогам встречи А Дун принял приглашение МГЕР посетить Россию с официальным визитом в 2026 году.

Говоря в целом о визите в Китай, Демидов отметил, что программа была насыщенной и содержательной. "Наша делегация посетила штаб-квартиру КСМК, приняла участие в возложении цветов 2 сентября к памятнику воинам Второй мировой войны в Музее сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также в работе российско-китайского семинара по молодежной политике", - сказал он.