В Чувашии у женщины удалили опухоль весом 10 кг

Благодаря операции была спасена жизнь пациентки

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Акушеры-гинекологи в Чувашии удалили у пациентки опухоль весом около 10 кг, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Акушеры-гинекологи Городской клинической больницы №1 провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 кг. <…> Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности", - говорится в сообщении.

По данным министерства, благодаря операции была спасена жизнь пациентки, которая поступила в критическом состоянии. До этого она длительное время наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы, но отказывалась от операции. Увеличивающаяся опухоль начала сдавливать другие органы, что сделало невозможным самостоятельное мочеиспускание, привело к анемии и жару. Было отмечено, что без оперативного вмешательства мог начаться сепсис и почечная недостаточность.

Операция длилась два часа. Ее провели заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, акушеры-гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова. Врачи рекомендуют всем женщинам проходить регулярные медосмотры и внимательно прислушиваться к рекомендациям специалистов, не откладывая заботу о своем здоровье.