Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отметила, что 5 на 5 человек с одной и с другой стороны участвовали в процессе воссоединения

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пять семей из России и еще пять с Украины воссоединились со своими близкими на белорусско-украинской границе при посредничестве омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, передает корреспондент ТАСС.

"Все мероприятия, которые мы проводим, в том числе и гуманитарного плана, проходят зеркально на паритетных началах. Сегодня 5 на 5 [человек] с одной и с другой стороны участвовали в процессе воссоединения семей", - сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России.

Мероприятие прошло в Гомельской области Белоруссии с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.