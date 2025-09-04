Подобный масштаб центра обусловлен высокой активностью донецкой молодежи, отметил руководитель агентства Григорий Гуров

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Один из самых больших молодежных центров России, который возводят в Донецке, будет рассчитан не только на региональные, но и федеральные мероприятия, сообщил ТАСС руководитель Росмолодежи Григорий Гуров во время рабочей поездки в ДНР.

"Молодежный центр - это не просто стены. Отдельно сейчас прорабатываем дорожную карту проектов и отдельную программу мероприятий, поэтому мы рассчитываем, что это будет все-таки не только региональный центр, но большие федеральные и межрегиональные события будут там проходить постоянно", - сказал Гуров.

Он добавил, что подобный масштаб центра обусловлен высокой активностью донецкой молодежи.

3 сентября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин посетили вместе с Григорием Гуровым стройплощадку. По данным Пушилина, объект готов на 70%. Он, в частности, включит спортивный зал, выставочную зону, лекторий и мультимедийный парк "Россия - моя история".

В сентябре 2024 года Кириенко сообщил, что в Донецке начались работы по созданию самого крупного молодежного центра в стране. Общая площадь центра - 12,5 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 1,4 тыс. человек.