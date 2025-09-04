Поездка на Северный полюс должна была пройти с 21 августа по 5 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Базирующийся в Дубае туристический оператор TRVL через суд требует от французской круизной компании Ponant €7,5 млн за отмену тура с российскими туристами на Северный полюс. Об этом ТАСС сообщил основатель TRVL Борис Пустовойтов.

Круиз должен был состоятся с 21 августа по 5 сентября, однако еще перед его началом Ponant в одностороннем порядке расторгла договор в связи с тем, что в США были предъявлены обвинения в отмывании денег через криптовалюту гражданину РФ Юрию Гугнину. Его компания Evita выступала посредником при проведении платежей TRVL за аренду премиального ледокола. Дубайский туроператор настаивает на том, что Ponant согласовала Evita в качестве посредника и теперь через французский суд пытается добиться компенсации.

"Наш иск к французской компании Ponant составляет примерно €7,5 млн. Туда уже включены внесенные средства на их счета и понесенные сопутствующие расходы для организации данного путешествия", - рассказал Пустовойтов.

Еще одним организатором круиза выступала турфирма из Москвы Neverend, основателем которой тоже является Пустовойтов. Первое слушание по делу во французском суде уже состоялось, второе назначено на 5 сентября. На нем будут рассмотрены обстоятельства отмены круиза, распределение ответственности между сторонами и порядок возврата средств клиентам.

В путешествие на круизном лайнере "Ле командан Шарко", принадлежащим семье миллиардеров Пино, должны были отправиться более 150 россиян. В СМИ отмечалось, что в их числе - звезды эстрады и топ-менеджеры.