ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 мероприятий пройдут в Пятигорске с 2 по 12 сентября к 245-летию города. Среди них праздничный концерт "Сто лиц СКФО", где выступят коллективы со всех республик Северного Кавказа, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"В течение двух недель пройдет порядка 74 мероприятий. Они будут не только на площадках города, но и в учреждениях культуры", - сообщил Ворошилов.

По его словам, основным мероприятием станет праздничный концерт "Сто лиц СКФО", где заслуженный артист РФ Борис Шварцман представит песню о Пятигорске. "Праздничный концерт, который мы назвали "Сто лиц СКФО", пройдет 6 сентября на площади Ленина в 18:00. Начнем мы его с выступления заслуженного артиста, поэта и композитора Бориса Шварцмана, который подготовил необычный подарок - сочинил сам музыку и слова песни о нашем городе. Впервые жители услышат ее на праздничной сцене в День города. И, надеюсь, песня понравится всем", - добавил он.

Ворошилов отметил, что ко Дню города также будет приурочена ежегодная церемония вручения премии "Человек года - 2025", где в 18 номинациях наградят самых активных жителей Пятигорска. Также пройдет выступление духовного оркестра и солистов Ставропольского государственного театра оперетты.