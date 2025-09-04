Граждане обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей должны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки для автомобиля на российские до 1 января, затем они могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до лишения прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

"В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские", - сказали в ГАИ.

Там добавили, что по истечении этого срока управление автомобилем, не прошедшим перерегистрацию, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 800 рублей. За повторное совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность по ч. 1.1 той же статьи. Она влечет штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

"Госавтоинспекция обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки", - отметили в Госавтоинспекции. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками), за которое водителям грозит лишение права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года.