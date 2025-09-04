Около 12 тыс. человек приняли участие в обсуждении концепции развития Ростовской области

В процессе работы было получено более 16 тыс. предложений от жителей региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Около 12 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в обсуждении концепции обновленной стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Предварительные итоги общественного обсуждения подвели на форуме "Стратегия 2030" с участием врио губернатора Юрия Слюсаря.

"В итоге широкого обсуждения предложений по обновлению стратегии развития Ростовской области до 2030 года мы провели 55 мероприятий, включая муниципальные сессии во всех городах и районах. К разговору о будущем удалось подключить более 12 тысяч человек", - сообщил Слюсарь. Он отметил, что в процессе работы было получено более 16 тысяч предложений от жителей региона.

Врио губернатора подчеркнул, что стратегия не является самоцелью, а призвана стать инструментом для улучшения качества жизни жителей области. Президент России поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы страны, что признает потенциал и роль региона в новой географии России.

Особое внимание, по словам Слюсаря, в стратегии уделяется социальным обязательствам перед жителями, особенно перед участниками специальной военной операции и членами их семей, развитию городов и районов, а также решению проблем жилищно-коммунального хозяйства. По этой причине концепция будет разделена на четыре блока: "Человек", "Пространство и экология", "Экономика" и "Технологии и инновации".

Все собранные инициативы в настоящее время анализируются правительством области и будут учтены при финальной доработке документа. Вскоре документ отправят на согласование в федеральный центр.

Как ранее отмечал Слюсарь в интервью ТАСС, действующая стратегия принята в 2021 году. Однако ее актуализация необходима на фоне изменений в политической и экономической сферах.