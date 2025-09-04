Если предусматривается участие более 500 человек, то организаторы обязаны уведомить УФСБ России по Запорожской области и военную комендатуру на районном уровне, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября /ТАСС/. Власти Запорожской области утвердили правила безопасности при проведении массовых мероприятий в период военного положения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Штабом обороны Запорожской области утверждены временные правила обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в период действия военного положения. Мероприятия с количеством участников более 50 человек требуют обязательного согласования с органами местного самоуправления, силовыми структурами. Если проведение мероприятия предусматривает участие более 500 человек, то организаторы обязаны уведомить о его проведении подразделение территориального органа УФСБ России по Запорожской области и военную комендатуру региона на районном уровне", - написал губернатор.

Балицкий отметил, что ВСУ постоянно пытаются атаковать Запорожскую область в праздничные дни, поэтому основная задача органов власти - обеспечение безопасности жителей региона.