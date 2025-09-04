По словам директора фестиваля Тамары Сокуровой, заявки на участие были также отправлены из Латинской Америки, Индии, Канады и США

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 300 заявок из 25 стран поступило на международный фестиваль аутентичного кино "Алания", который впервые пройдет с 26 по 28 сентября во Владикавказе. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила директор фестиваля Тамара Сокурова.

"За тот месяц, в который у нас был открыт прием заявок, мы получили около 300 заявок из 25 стран мира. Учитывая, что это наш первый кинофестиваль и подача заявок длилась всего один месяц из-за сложности с финансированием, но мы поняли, что эта история должна жить", - сообщила Сокурова.

По ее словам, заявки пришли почти из каждого региона России, а также из других стран. "25 стран - это результат, которым мы очень сильно гордимся. Это страны СНГ, разные регионы России, из Якутии было много заявок, Свердловская киностудия нам прислала свои работы. Также есть страны Латинской Америки, Индия, Канада, США", - добавила спикер.

Она также отметила, что в рамках фестиваля пройдет конкурс по нескольким номинациям. "У нас есть номинации "Лучший фильм", "Лучший короткий метр", где будет четыре подноминации - это игровое, документальное, экспериментальное и анимационное кино. Еще у нас есть номинация "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший авторский замысел" - эту награду мы будем вручать начинающим кинематографистам", - рассказала Сокурова.

Директор фестиваля также поделилась, что в рамках мероприятия пройдут несколько кинопоказов. "Мы покажем фильмы Сергея Параджанова, также новый документальный фильм величайшего узбекского режиссера Али Хамраева, который посвящен Сергею Параджанову, после состоится телемост с режиссером и у зрителей будет возможность поговорить с ним о картине. Также пройдет показ фильма Малики Мусаевой - режиссера из Чечни, которая два года назад дебютировала на Берлинском кинофестивале", - отметила спикер.

О выставках и международной программе в рамках фестиваля

Сокурова рассказала, что в рамках фестиваля также пройдут две выставки. "У нас запланировано две выставки, которыми мы очень гордимся. Одна - это выставка работ заслуженного художника России Алана Калманова, где будет презентация его новой картины. Вторая - это будет фотовыставка одного из величайших советских фотографов Миколы Гнисюка, работы представит его супруга Надежда Майданская, которая расскажет о его творчестве", - поделилась Сокурова.

По ее словам, предусмотрена международная программа фестиваля. "У нас есть международная кинопрограмма, которая будет продолжаться каждый год. Она создана для исследования национальной кинематографии разных стран. В этом году - это Иран и Италия, также к этому будет приурочена лекция ведущих киноведов и кинокритиков нашей страны", - сообщила спикер.