Улучшены условия приема граждан, организована игровая комната для детей, а также комната матери и ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новая приемная президента России открылась в Челябинской области. Условия приема для граждан стали лучше, потоки разделены, организована игровая комната для детей, а также комната матери и ребенка, сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

"Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога находится с рабочей поездкой в Челябинской области. Сегодня он вместе с губернатором Алексеем Текслером принял участие в открытии новой приемной президента России на Южном Урале. Ранее учреждение размещалось в жилом доме, сейчас переехало в комфортное, просторное помещение, расположенное в административном здании по адресу улица Воровского, дом 46. Условия ожидания для граждан в нем лучше, потоки разделены, организована игровая комната для детей, а также комната матери и ребенка", - говорятся в сообщении с уточнением, что помещение полностью оборудовано для лиц с ограниченными возможностями

По словам Жоги, приемные президента - удобный механизм работы с обращениями граждан, которые помогают выявлять острые социальные проблемы и системные недоработки, получать сигналы о нуждах регионов и оперативно отреагировать на ситуацию.

Кроме того, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел личный прием, на котором встретился с двумя заявителями из Челябинской области. Один из граждан обратился с вопросом по капитальному ремонту спортивного комплекса Челябинского энергетического колледжа им. Кирова - Жога сообщил, что вопрос уже проработан: капитальный ремонт спорткомплекса, с заменой систем электро-, тепло- и водоснабжения, заменой пола, окон, дверей и прочее, запланирован на 2026 год. Капремонт будет проведен в рамках федеральной программы по капитальному ремонту зданий организаций среднего профессионального образования. Также к полпреду обратились с вопросом о сроках ввода в эксплуатацию новой школы в поселке Димитрова города Магнитогорска - строительная готовность объекта на данный момент - 34%, ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.