Выставку приурочили ко Дню города

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 ретрооткрыток представили на выставке "Из Пятигорска с любовью..." в музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" в преддверии Дня города Пятигорска. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Более 40 открыток представлены на выставке. Разделены они на несколько залов: о городе, Лермонтовский зал, зал Кавказских Минеральных Вод, где представлены наши города-курорты - Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Есть необычный зал, где открытки с юмором про Пятигорск", - сообщил Ворошилов.

Он также отметил, что выставка приурочена ко Дню города и открытки для нее предоставил краевед Юрий Федотов. "Планировали выставку вместе с музеем открыть к 245-летию города. Это уникальные открытки с фото нашего города разной эпохи. Юрий Семенович Федотов собрал такую большую коллекцию, лучшее, что там было, отобрали и оцифровали", - добавил спикер.

Он также отметил, что выставка позволяет проследить за тем, как менялся архитектурный облик Пятигорска, и как развивалось полиграфическое искусство.